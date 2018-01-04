الجيش السوري يسيطر على 7 قرى جديدة بريف إدلب

سيطر الجيش السوري، اليوم الخميس 4 يناير/ كانون الثاني، على سبع قرى جديدة بريف إدلب.

وقال القائد الميداني لوكالة " سبوتنيك ": إن "الجيش السوري سيطر على قرى فحيل وجلاس ورسم العبد والمشيرفة الشمالية والرويبدة وأم الخلاخيل وأم الرجيم جنوب ناحية سنجار جنوب شرق إدلب".

وأضاف القائد الميداني: "سيطرة الجيش السوري على تلة أم الرجيم تمكنه من كشف كامل المنطقة أمامه نحو سنجار"، مشيرا إلى أن "عمليات الجيش السوري ترافقت مع غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي".