وزير الدفاع الكويتي يتفقد في السعودية قواته المشاركة في "إعادة الأمل"

توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى السعودية، اليوم الخميس، وذلك بغية تفقد قوات بلاده المشاركة في عملية "إعادة الأمل"، ضمن "التحالف العربي"، الذي تقوده المملكة ضد "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم في اليمن، منذ آذار/ مارس 2015.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH التحالف العربي: قطعنا خط إمداد لأنصار الله

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب الصفحة الرسمية لمديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، على موقع "تويتر"، يرافق وزير الدفاع الكويتي في زيارته إلى السعودية وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي حركة "أنصار الله" وحلفائهم.

وأسفرت الغارات الجوية والقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين، عن سقوط عشرات آلاف الضحايا من اليمنيين، جلهم مدنيين؛ وكذلك تدمير البنية التحتية للبلاد، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من مناطق النزاع، إلى مناطق أكثر أمنا في داخل وخارج البلاد.

وبحسب تقارير المنظمات الإنسانية الدولية، تسبب الحصار الجوي والبحري والبري، الذي يفرضه "التحالف"، على المناطق الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله"، بانتشار المجاعة والأمراض المعدية بين السكان.