مفاجأة.. تحديد موعد استقبال الزوار بفندق "ريتز كارلتون"

وأدرج الموقع الذي يعدّ أكبر نافذة إلكترونية لحجز الفنادق في العالم، حساب الفندق بنافذة الحجز بدءًا من أول فبراير 2018، لكن البحث أظهر أن أكثر من 95% من الغرف تم حجزها، إذ وصلت قيمة حجز الغرفة الديلوكس إلى 2500 ريال شاملة الضرائب، وذلك بعد نحو شهرين من إغلاقه عقب توجيه المقام السامي بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتخصيصه لاستقبال الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين على ذمة قضاياها.

وبدأت الواقعة بتنويه للنزلاء داخل الفندق الذي استضاف مؤتمر الاستثمار الرئيسي بالمملكة، قبل أيام من الاحتجاز، بأنه ليس هناك قدرة على استيعاب الضيوف "بسبب حجز طارئ من قبل السلطات المحلية، يتطلب مستوى عاليًا من الأمن"، على ما ذكرته رويترز.

في الوقت ذاته كان قد تم توجيه دعوة لعدد من الأمراء، لحضور اجتماعات، ومن بينهم الأمير متعب بن عبدالله، قائد الحرس الوطني الذي قيل له إن الأمير محمد بن سلمان ينتظرك لأمر مهم، في حين جرى القبض على آخرين في منازلهم ونقلوا جوا إلى الفندق الذي تحول لمركز احتجاز، بحسب رويترز.

في نفس يوم الاعتقال، صدر أمر ملكي على وكالة الأنباء السعودية، بإقالة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، وإحالة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد السلطان الى التقاعد.

مرت ساعات الليل، وفي صباح الأحد، تعطل رقم الهاتف الخاص بـ"ريتز كارلتون" عن العمل، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس عن مصدر حكومي، فيما لم تستجب المتحدثة باسم الفندق والمسوولون بالمقر الأساسي لسلسلة الفنادق فى دبي لطلب التعليق من الوكالة.