صحيفة بحرينية: تفاصيل خطيرة بأقوال شاهدي "التخابر مع قطر"

وقالت الصحيفة إن الشاهد الأول "ذكر أن المتهمين كانوا يقومون بتوصيل معلومات غير صحيحة لقطر عن الجيش والحرس الوطني والداخلية وجهاز الأمن الوطني وتسلم المتهم علي الأسود مبالغ كبيرة من قطر بناء على توجيهات من علي سلمان".

ووفقا للصحيفة، أضاف الشاهد أن "لقاءات تمت بين علي سلمان ورئيس مجلس ادارة قناة الجزيرة حمد بن ثامر، وسافر الأسود إلى كل من لبنان وقطر ليلتقي قيادات حزب الله وقيادات قطرية خلال أحداث 2011، بتكليف من علي سلمان للإبلاغ عن بعض المعلومات عن الشأن الداخلي والقيام بدور الوسيط بينه وبين حمد بن ثامر، وأشار الى ان تلك الاتصالات استمرت خلال الفترة ما بين 2009- 2012".

وذكر الشاهد الثاني رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالله الحويحي أن علي سلمان أنهى اجتماعا للجمعيات السياسية خلال الأزمة بالقول إنه سيطلب الحماية من الخارج وإيران، بحسب الصحيفة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية، إلى جلسة 25 يناير/كانون الثاني الجاري، لتنفيذ قرار المحكمة المؤرخ في 25 ديسمبر/كانون الأول من العام المضي، الخاص بتكليف قاضٍ لسماع شاهدي إثبات تحت برنامج حماية الشهود، وعرض تسجيل المكالمة الهاتفية بين علي سلمان وحمد بن جاسم مع توفير الوسائل اللازمة لذلك، والاستعلام من الإدارة العامة لجنسية والجوازات بشأن مغادرة وقدوم المتهمين من وإلى مملكة البحرين خلال الفترة من 2009 إلى 2017، وفقا للصحيفة.