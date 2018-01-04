5.3 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 2017

كشف رئيس هيئة قناة السويس في مصر، مهاب مميش، أن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4 بالمئة عن العام السابق 2016.

مضيفا أن حركة الملاحة في القناة شهدت تنموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن.

وقال مميش إن عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه ارتفاعا من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016 بزيادة نسبتها 89.5 بالمئة، متأثرة بتحرير سعر صرف الجنيه.

وتعد القناة أسرع مسار شحن بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للحكومة المصرية للعملة الأجنبية. بحسب رويترز.

وبلغت إيرادات القناة 462.7 مليون دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قال رئيس هيئة القناة إن إيرادات مصر من قناة السويس زادت بشكل طفيف في أول تسعة أشهر من هذا العام.

وأضاف في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، ونقلته رويترز، أن إيرادات القناة بلغت 3.869 مليار دولار منذ الرابع من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 3.783 مليار دولار قبل عام.

وتختصر قناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.