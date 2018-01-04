الأمم المتحدة تسعى لجولة مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية في جنيف أو الكويت

وحسب المصادر فإن الجولة المقبلة في حال تم التوافق عليها ستكون في جنيف أو الكويت.
ووفقا للمصادر، فإن الفريق السياسي الأممي برئاسة شريم سيلتقي في العاصمة صنعاء الفريق المفاوض المكون من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام، في حال تم رفع القيود التي تفرضها الجماعة على قيادات حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل والأمين العام لحزبه عارف عوض الزوكا في مواجهات دامية مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي في العاصمة صنعاء.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء أعلنت الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر، طلب الأمم المتحدة تأجيل زيارة نائب المبعوث الأممي إلى صنعاء إلى مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري.
وتأتي زيارة الوفد الأممي إلى العاصمة صنعاء في وقت تستعد قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام لعقد اجتماعات لاختيار قيادة جديدة للحزب على مستوى اللجنة العامة، والقيادات التنظيمية لتحديد مسارات العمل عقب مقتل رئيسه علي عبد الله صالح وأمينه العام.
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