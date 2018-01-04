"أنصار الله" يقنصون جنديين سعوديين في جيزان

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "وحدة القنص في الجماعة قتلت مساء اليوم الخميس جنديين في الجيش السعودي في موقعي الشبكة والدفينية بجيزان".

وأشارت إلى أن مدفعية "أنصار الله" "قصفت تجمعات للجيش السعودي في رقابة السديس وموقع المخروق في قطاع نجران".

يأتي ذلك بعد مقتل جنديين سعوديين الاثنين الماضي برصاص مسلحي جماعة "أنصار الله"، في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، وفقا لما ذكرته المسيرة.

وقالت القناة إن "وحدة القنص في الجماعة قتلت، مساء اليوم الاثنين، جنديين سعوديين بموقعي الدخان وجحفان بجيزان".

وتقود الرياض منذ 26 آذار/ مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم "قوات هادي"، يستهدف معاقل "أنصار الله" والقوات الموالية لهم.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة للحركة على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقتل عشرات الجنود السعوديين والإماراتيين منذ بدء عمليات التحالف العسكرية في اليمن.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.