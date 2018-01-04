السودان يستدعي سفيره في مصر

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس إن السودان استدعى سفيره في مصر للتشاور دون أن يذكر السبب أو مدة بقائه.

وحسب وكالة السودان للأنباء، صرح السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزارة الخارجية قررت اليوم الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور.

وجاء ذلك بعد يوم من نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، صحة ما تردد من أنباء نقلتها صحف سودانية عن أن مصر طلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة حول سد "النهضة" الإثيوبي، مؤكدا أنها "لا أساس لها من الصحة".