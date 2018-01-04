مصر ترد على سحب السودان سفيره من القاهرة

© REUTERS/ MOHAMMAD HAMED السودان يستدعي سفيره في مصر

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم اليوم 4 يناير/ كانون الثاني الجاري رسميًا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور، وأن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب.

وكان السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية قد صرح لوكالة السودان للأنباء بأن وزارة الخارجية قررت اليوم الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبدالمحمود عبدالحليم إلي الخرطوم بغرض التشاور.