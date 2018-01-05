الحوثيون يعلنون عن إجراء تجربة لصاروخ باليستي قصير المدى على هدف في السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليوم الجمعة، عن إجراء تجربة لصاروخ باليستي قصير المدى على هدف عسكري في السعودية، بحسب ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

صنعاء — سبوتنيك. وأوضحت أن "وحدة الصواريخ في الجماعة أجرت، اليوم الجمعة، تجربة لصاروخ باليستي قصير المدى على معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في قطاع نجران"، دون أي تفاصيل عن هوية الصاروخ.

في الأثناء، أبلغ مصدر عسكري في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن وكالة "سبوتنيك" عن تعرض قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي إلى قصف لجماعة أنصار الله بصاروخ باليستي، لم يخلف خسائر.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، وبين "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.