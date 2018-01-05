"الأرصاد" تحذر المصريين من مغادرة منازلهم: ساعات خطرة

عممت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين، طالبت فيه سكان السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الهيئة، في بيان نشرته على صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الساعات القادمة هي الأخطر والأشد من حيث الرياح النشطة".

وتابع "بعد قليل ستدخل كتل غبارية قوية علي الدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد، ستكون أقوي علي السواحل الشمالية وثم الدلتا والقاهرة أقل حدة علي مدن شمال الصعيد".

وأردف:

"لذلك نحذر وننصح عدم الخروج من المنازل الساعات القادمة والبقاء أفضل للجميع في منازلهم أغلقوا النوافذ جيدا عدم خروج مرضي الجهاز التنفسي ونتمني لكم السلامة جميعا".