مصرع أمريكي وإصابة آخرين في حادث سقوط منطاد جنوبي مصر

أكد مصدر أمني في مدينة الأقصر جنوبي مصر، اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، مصرع سائح، إثر هبوط خاطئ لمنطاد، بسبب سوء الحالة الجوية

وقال مصدر أمني في مديرية أمن الأقصر ، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " إن المنطاد سقط، بعدما جرفته الرياح الشديدة في سماء المدينة، بعيدا عن المهبط المقرر هبوطه فيه.

وتابع قائلا "الحادث أسفر عن وفاة سائح وإصابة 7 أخرين، تم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولي لتلقى العلاج، وتحرر محضراً بالواقعة".

وأوضح المصدر، أن السلطات الأمنية ستبدأ التحقيق على الفور على خروج المنطاد، على الرغم من أن الشركة التي تملكه تعرف بوجود تحذير شديد اللهجة من هيئة الأرصاد الجوية، بعدم ملائمة الطقس للطيران.

ولفت إلى أن المعلومات المتوفرة هي أن سرعة الرياح الشديدة تسببت في عدم تحكم سائق المنطاد في الحركة، ما تسبب في سقوط المنطاد في المنطقة الجبلية بالبر الغربي.

#الان اخبار اليوم: مقتل شخص و اصابة ١٢ في حادث سقوط بالون #الاقصر بصعيد #مصر pic.twitter.com/5xNj4NCSPE — RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) January 5, 2018

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، نشرت تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين، طالبت فيه سكان السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج خلال الساعات القادمة.

وأضافت الهيئة، في بيان نشرته على صحفتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، أن "الساعات القادمة هي الأخطر والأشد من حيث الرياح النشطة".

وقالت "بوابة الأهرام" إن السائح الذي توفي أمريكي الجنسية، فيما كانت باقي الإصابات من جنسيات مختلفة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة الصحة أن عدد الإصابات وصل إلى 12 شخص، اثنين من المصابين حالتهم غير مستقرة بينما باقي الحالات متوسطة الإصابة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الأقصر الدولي.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن المنطاد سقط أثناء هبوطه نتيجة سرعة الرياح.