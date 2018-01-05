تسجيل
11:26 05 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    آثار الأقصر في مصر

    مصرع أمريكي وإصابة آخرين في حادث سقوط منطاد جنوبي مصر

    © Sputnik. Sergey Mamontov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    أكد مصدر أمني في مدينة الأقصر جنوبي مصر، اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، مصرع سائح، إثر هبوط خاطئ لمنطاد، بسبب سوء الحالة الجوية

    عاصفة ترابية
    © Sputnik. Ashraf Kamal
    "الأرصاد" تحذر المصريين من مغادرة منازلهم: ساعات خطرة
    وقال مصدر أمني في مديرية أمن الأقصر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن المنطاد سقط، بعدما جرفته الرياح الشديدة في سماء المدينة، بعيدا عن المهبط المقرر هبوطه فيه.

    وتابع قائلا "الحادث أسفر عن وفاة سائح وإصابة 7 أخرين، تم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولي لتلقى العلاج، وتحرر محضراً بالواقعة".

    وأوضح المصدر، أن السلطات الأمنية ستبدأ التحقيق على الفور على خروج المنطاد، على الرغم من أن الشركة التي تملكه تعرف بوجود تحذير شديد اللهجة من هيئة الأرصاد الجوية، بعدم ملائمة الطقس للطيران.

    ولفت إلى أن المعلومات المتوفرة هي أن سرعة الرياح الشديدة تسببت في عدم تحكم سائق المنطاد في الحركة، ما تسبب في سقوط المنطاد في المنطقة الجبلية بالبر الغربي.

    وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، نشرت تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين، طالبت فيه سكان السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة والجيزة وشمال الصعيد بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج خلال الساعات القادمة.

    وأضافت الهيئة، في بيان نشرته على صحفتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، أن "الساعات القادمة هي الأخطر والأشد من حيث الرياح النشطة".

    وقالت "بوابة الأهرام" إن السائح الذي توفي أمريكي الجنسية، فيما كانت باقي الإصابات من جنسيات مختلفة.

    ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة الصحة أن عدد الإصابات وصل إلى 12 شخص، اثنين من المصابين حالتهم غير مستقرة بينما باقي الحالات متوسطة الإصابة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الأقصر الدولي.
    وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن المنطاد سقط أثناء هبوطه نتيجة سرعة الرياح.    

    انظر أيضا:

    مصر تعلن اكتشاف مقبرتين أثريتين بمحافظة الأقصر (فيديو)
    مقتل 2 في إطلاق نار على دورية أمنية قرب الأقصر بجنوب مصر
    قائمة جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    بالفيديو...مشعل "عاصمة الثقافة العربية" ينتقل من صفاقس إلى الأقصر
    أميتاب باتشان يعتذر عن الحضور إلى الأقصر...تعرف على السبب
    الأقصر تبدأ عملية استنساخ مقابر ملوك وملكات الفراعنة
    دي ميستورا: الكاستيلو هو الطريق الأقصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شرقي حلب
    مصر: وصول وفد مكسيكي إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية
    الكلمات الدلالية:
    اخبار اليوم, أخبار مصر, حادث, الشرطة المصرية, الأقصر, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك