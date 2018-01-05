عسكري يمني: صاروخ نجران الباليستي أصاب الهدف المحدد بدقة عالية

قال مصدر عسكري يمني إن القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، أطلقت اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم على قوات سعودية وأمريكية بالساحل الغربي، في ثانية عملية إطلاق صاروخ باليستي خلال ساعات.

© AFP 2017/ الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا أطلق من اليمن تجاه نجران

وبينما قالت قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ الباليستي قبل أن يصل هدف، أكد المصدر عسكري لـ"المسيرة نت" الموالية لـ"أنصار الله" أن الصاروخ قاهر تو إم أصاب هدفه المحدد بدقة علية، مشيرا إلى أن عملية استهداف تجمعات جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركاتهم في المنطقة.

وبحسب "المسيرة" فإنه قبل ساعين أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، عن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي قصير المدى جديد استهدف استهدف معسكر قوة الواجب للجيش السعودي بنجران، دون أن تكشف عن نوع الصاروخ.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت، الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول، صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو إم على معسكر الرويك بمحافظة مأرب.