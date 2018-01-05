عسكري يمني: إطلاق صاروخين جديدين على الجيش السعودي في جيزان

قال مصدر عسكري يمني، اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، إن قوات الجيش واللجان الشعبية، أطلقت صاروخين جديدين على تجمعات للجيش السعودي في جيزان.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"المسير نت" إلى أن القوات اليمني أطلقت صاروخين من نوع "زلزال 2" على تجمعات الجيش السعودي في جيزان.

وأوضح أنه تم أيضا قصف مواقع الجيش السعودي في نجران وعسير بالقذائف المدفعية وعدد من صواريخ الكاتيوشا، رصدنا وقوع قتلى وجرحى.

وتابع قائلا "مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجيش السعودي في موقع الطلعة وقبالة منفذ الخضراء في محور نجران".

© AFP 2017/ الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا أطلق من اليمن تجاه نجران

ومضى بقوله "في عسير قصفت مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في موقع مجازة محققة إصابات مباشرة".

وكان مصدر عسكري قد أعلن في وقت سابق، من اليوم، عن إطلاق صاروخ باليستي على نجران، فيما أكدت مصادر سعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودية، نجحت في التصدي إلى الصاروخ.