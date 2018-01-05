قيادي يمني: صواريخنا أصابت أهدافها... والفترة المقبلة تحمل مفاجآت للسعودية ودول أخرى

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية علي العمراني، إن قوات الجيش ولجان شعبية متحالفة معها، أطلقتا صاروخين على تجمعات للجيش السعودي في جيزان، حيث أصابا أهدافهما بدقة عالية.

وأضاف العمراني، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني 2018، أن الصاروخين من نوع "زلزال 2"، وقد تم إطلاقهما على تجمعات للقوات المسلحة السعودية في جيزان ، وأحدثا خسائر سيعلن عنها لاحقاً.

وتابع "قواتنا قصفت أيضاً مواقع للجيش السعودي في نجران وعسير بالقذائف المدفعية، وعدد من صواريخ الكاتيوشا، حيث تم استهداف تجمعات للجيش السعودي في الطلعة والخضراء في محور نجران".

وأكد القيادي في جماعة "أنصار الله" أن الصاروخين، "بالإضافة إلى الهجوم على نجران، أوقعا خسائر كبيرة في صفوف القوات السعودية، يتوقع من المملكة أن تنفي وقوع خسائر كالعادة، وهو أمر اعتدنا عليه".

وشدد العمراني على أن "قوات الدفاع الجوي السعودية فشلت في التصدي للصواريخ، التي أصابت أهدافها بدقة عالية، على الرغم من إعلان أحد المتحدثين العسكريين السعوديين، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لإحدى الصواريخ".

وأكدت القيادي اليمني أن "الفترة المقبلة سوف تحمل كثير من المفاجآت للسعودية، وعدد آخر من الدول المتورطة في التحالف العربي الذي يقاتل الشعب اليمني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها الإمارات".

وأشار إلى أن "الشعب اليمني ما زال قادراً على المقاومة، وما زال لديه الكثير ليقدمه في ميدان المعركة، على الرغم من الانتهاكات التي يصر التحالف العربي على ممارستها ضده، والعشرات وربما المئات الذين يموتون كل يوم بنيرانه".