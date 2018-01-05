العاهل المغربي يصدر توجيهات صارمة لمراقبة أموال الأوقاف

وجه العاهل المغربي محمد السادس، توجيهات صارمة إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف وتعزيز دورها في التنمية ومواصلة إصلاحات الأوقاف العامة.

نواكشوط — سبوتنيك . واتخذ العاهل المغربي خطوات غير مسبوق في تاريخ المملكة حين أعفى 4 وزراء وعاقب 14 مسؤولا من بينهم محافظين لإخفاقهم في تسيير ملفات اقتصادية وتقصيرهم في انجاز برنامج تنموي في الحسيمة (شمال) التي تشهد احتجاجات منذ أكثر من سنة.

وجاء في بيان للديوان الملكي صدر، اليوم الجمعة 5 يناير / كانون الثاني، أن محمد السادس، وجه رسالة إلى كل من وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف ضمنها توجيهاته للحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.

وذكر البيان، أن العاهل المغربي، الذي يولي عناية خاصة للحقل الديني، ولاسيما قطاع الأوقاف، شدد على دور الأوقاف وإسهامها القوي في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن رمزيتها الروحية، ومكانتها في مجال الأعمال الخيرية وترسيخ التضامن الاجتماعي.