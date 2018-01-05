ماذا فعلت إسرائيل بقريبة عهد التميمي

أفرجت إسرائيل اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني عن الفتاة الفلسطينية نور التميمي (20 عاما) المتهمة بالاعتداء على جنديين إسرائيليين.

واتهمت عهد التميمي وقريبتها نور التميمي بنفس التهمة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفرجت السلطات الإسرائليلية عن نور التميم بكفالة (1500 دولار)، على أن تمثل أمام القضاء لاحقا لمحاكمتها.

وأوقفت نور وعهد خلال المظاهرات التى كانت تندد بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسب أ ف ب.

وقام والد نور، ناجي التميمي بتوزيع الحلويات على الضيوف الذين جاؤوا مهنئين.

وقال "أطلق سراح ابنتي فجر هذا اليوم، بعد أن قررت محكمة إسرائيلية ذلك لقاء كفالة مالية بلغت خمسة آلاف شيكل (1500 دولار)".

وأضاف "أنا الآن سعيد".

لكنه أوضح أن عائلة التميمي وقعت أيضا على كفالة أخرى بقيمة عشرة آلاف شيكل (حوالى ثلاثة آلاف دولار) ستدفع في حال لم تمثل نور التميمي أمام القضاء لمحاكمتها.

ومن شروط الإفراج أن تتوجه نور إلى مركز شرطة إسرائيلية وتوقع يوميا للتأكيد على وجودها في المنطقة.