أخبار سارة من الملك سلمان للسعوديين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، عددا من الأوامر الملكية، التي تهدف للتخفيف على المواطنين أعباء المعيشة جراء الاجراءات الاقتصادية الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سيتم بناء على الأوامر الملكية:

1. صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439 / 1440هـ) اعتباراً من 14/4/1439هـ الموافق 1/1/2018م.‫

2. بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة.

3. إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.

4. صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (في خطوط المواجهة مع اليمن).

5. زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.

6. تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

7. ‏‏توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم الـ 27 من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.