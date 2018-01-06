أمريكا تجمد تمويلا لـ "أونروا" قيمته 125 مليون دولار

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الإلكتروني، أمس، الجمعة 5 يناير/كانون الثاني، أن الولايات المتحدة جمدت تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل.

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين: ابتزاز أمريكي بوقف دعم "الأونروا" ماليا وذكر الموقع نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يكشف النقاب عن أسمائهم، أنه كان من المفترض أن يتم تسليم هذا التمويل بحلول الأول من يناير، لكن تم تجميده لحين انتهاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مراجعة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.





ويشكل هذا المبلغ ثلث التبرع السنوي الأمريكي للوكالة.





وقال ترامب يوم الثلاثاء 2 يناير، إنه سيوقف تقديم أموال للفلسطينيين، واتهمهم بأنهم "لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام" مع إسرائيل.









وأضاف: "في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟".





والولايات المتحدة أكبر مانح لـ "الأونروا"، وتعهدت بدفع نحو 370 مليون دولار حتى 2016"، وفقا لما ذكره الموقع الإليكتروني للوكالة.