أزمة خبز في السودان عقب مضاعفة الأسعار

اصطف سودانيون غاضبون، أمس الجمعة، أمام المخابز من أجل الحصول على الخبز الذي تضاعف سعره الليلة الماضية إثر قرار الحكومة وقف استيراد القمح، بحسب أصحاب المتاجر.

وبلغت فترة الانتظار أمام المخابز نحو ساعة، في وقت أكد عدد من أصحاب المخابز في السودان، أن ارتفاع أسعار الطحين قد تجبرهم على التوقف عن الإنتاج.

ووفقا لـ"فرانس برس"، قال عضو اتحاد المخابز محمد عوض السيد "كل المخابز قررت رفع الأسعار بعد أن ارتفعت أسعار طحين القمح الخميس".

ورفعت المطاحن سعر كيس الطحين زنة 50 كلغ من 167 الى 450 جنيها سودانيا (65 دولار).

© AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY السودان يرفع سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها

ونقلت الوكالة الفرنسية عن محمد عبد الله صاحب أحد المخابز في شمال الخرطوم قوله، "عندما ينفد مخزوني من الطحين سأتوقف عن العمل ففي حين ارتفع سعر الطحين بنسبة 270% فأن سعر الخبز تضاعف فقط. هذا ليس عدلا".

ورفعت المطاحن أسعار الطحين بعد قرار الحكومة بالتخلي عن استيراد القمح للقطاع الخاص.

كما أكد حسن أحمد الموظف في شركة خاصة بينما كان يقف أمام أحد المخابز، أن كلفة توفير الخبر لأسرته تضاعفت من 20 إلي 40 جنيها في اليوم.

وقال "بالأسعار الجديدة، يجب إنفاق 1200 جنيه شهريا للخبز من مرتب قدره نحو 3 الأف جنيه هذا أمر غير مقبول"، حسب "فرانس برس".

وبدأت أسعار المواد الغذائية والوقود في الارتفاع منذ العام الماضي عندما قررت الحكومة إلغاء الدعم من أجل إصلاح الاقتصاد.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 اخذا معه 75% من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا، إضافة إلي عقود من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

ورفعت واشنطن في 12 تشرين الاول/أكتوبر الماضي العقوبات التي كانت فرضتها عام 1997. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن البنوك العالمية لديها تحفظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية.

وبلغ معدل التضخم 37 % كما أن قيمة العملة المحلية تراجعت مقابل الدولار خلال العام 2017.

ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية 26 جنيها للدولار رغم أن السعر الرسمي هو 6,90 للدولار.