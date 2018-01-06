القبض على 11 أميرا سعوديا تجمهروا في قصر الحكم

ألقت "كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي السعودي"، اليوم السبت، 6 يناير/كانون الثاني، القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم.

© REUTERS/ Saudi Press Agency وكالة أمريكية تكشف ما تفعله السعودية بمليارات "أمراء الفساد"

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مصادر، قالت إن 11 أميراً قاموا بالتجمهر في قصر الحكم ، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وكشفت المصادر، أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضوا مغادرة قصر الحكم، مؤكدة صدور "أمر كريم" لـ"كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي السعودي" بالتدخل الفوري.

وأضافت "سبق"، أنه تم القبض على تلك الأمراء، ويتزعمهم الأمير (س. ع. س بن سعود بن فيصل بن تركي) وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم، مؤكدة، وفقاً للمصادر، أن التوجيهات الكريمة واضحة، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.

وكان الكاتب السعودي البارز، جمال خاشقجي، قال أمس الجمعة، في تغريدات على حسابه الخاص عبر "تويتر"، إن هناك اعتقالات جديدة طالت عددا من الأمراء السعوديين، موضحاً أنها جرت الخميس الماضي، بعد سلسلة اعتقالات طالت أمراء بوقت سابق ووزراء سابقين ورجال أعمال قادها ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب خاشقجي، فإن اعتقال عدد من الأمراء جاء بسبب "توجيههم انتقادات حيال عدد من القضايا"، مشيراً إلى أن اعتقالات الأمراء جاءت على الرغم من أن "بعضهم كان يغرد داعيا للبطش ضد كل من ينتقد الدولة، وأحدهم كان كارها للربيع العربي، ويدعو لاستئصال نشطائه".

اعتقال عدد من الأمراء أمس لتوجيههم انتقادات حيال عدد من القضايا، بعضهم كان يغرد داعيا للبطش ضد كل من ينتقد الدولة، احدهم كان كارها للربيع العربي ويدعو لاستئصال نشطائه … رغم ذلك يجب ان ندعو الا تكون هناك اعتقالات خارج النظام وان تحفظ كرامتهم وحقوقهم. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 5, 2018

ليس عدلا لان المواطن لا يملك غير بيته بينما الامير يعيش بقصر فوق حاجته، لابد ان نؤيد الدعوة لأسرة مالكة قوامها ملك وولي عهد وأخوة وأبناء. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 5, 2018

​