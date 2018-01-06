"داعش" يفجر منزل مسؤول شمال شرق ديالى

صرح مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن تفجير منزل عضو مجلس بلدي شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية قره تبه (112كم شمال شرق ب‍عقوبة)، رحيم عزيز في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحي "داعش" فجروا منزل عضو المجلس البلدي لناحية قره تبه علي الخاطر الجبوري في قرية ساري تبه الجديد جنوب الناحية".

وأضاف عزيز إن "الأضرار كانت مادية ولم تسجل أي إصابات كون المنزل كان فارغا من ساكنيه لحظة التفجير".

وتضم ديالى منطقة ذات طبيعة جغرافية وعرة، أتاحت لعناصر تنظيم داعش التوغل واتخاذ ملاذات فيها، وعلى رأسها جزء من جبال حمرين الممتدة حتى قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم "داعش" في عرض عسكري بعنوان "يوم النصر"، بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.