السفارة العراقية في القاهرة تقيم احتفالية بمناسبة عيد الجيش الوطني والنصر على "داعش"

أقامت السفارة العراقية في القاهرة احتفالية بمناسبة عيد الجيش الوطني والنصر على "داعش" وذلك في مقر السفارة بحضور حشد من الشخصيات المصرية والعراقية المقيمة في القاهرة وحضور إعلامي.

القاهرة — سبوتنيك. وبدا الاحتفال بالنشيد الوطني تلاه عرض تسجيلي لكلمة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، التي أعلن فيها النصر على تنظيم "داعش". وبعد كلمة العبادي جرى عرض فيلم قصير عن تاريخ الجيش الوطني العراقي منذ تأسيسه.

وقال سفير دولة العراق في مصر في كلمته التي ألقاها في الاحتفالية أن النصر العراقي هو نصر للأمة العربية ودعا العرب إلى مساعدة العراق في اجتثاث الفكر الداعشي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العراق "يتطلع إلى مؤازرة الأسرتين العربية والدولية له في تجفيف واجتثاث الفكر التكفيري الداعشي ومغذياته وإعادة إعمار المدن المحررة لأجل إعادة أهلها النازحين الذين لا يزال نصفهم بعيدين عن بلداتهم".

وأضاف السفير أن هذه الأمور ضرورية "من أجل التهيئة للاستحقاق الانتخابي في 15 أيّار/مايو المقبل"، لافتاً أن العبادي "مصمم على بسط القانون والدستور ومحاربة الفساد والفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة ومنع عسكرة المجتمع وإعادة ترتيب أوراق البيت العراقي وتدعيم أركانه والنهوض باقتصاده في أعقاب ما شهده من استنزاف جراء سنوات الهجمة التآمرية العصيبة".

وكان العبادي أعلن في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري انتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب والانتصار بشكل نهائي على "داعش"، بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضده في أنحاء شاسعة من شمال ووسط وغرب البلاد.