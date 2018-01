جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل الوفد الوزاري العربي المعني بمتابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن #القدس #الأردن



His Majesty King Abdullah II receives the Arab ministerial delegation responsible for following up on the implications of the US decision on Jerusalem#Jordan pic.twitter.com/HFwL1KszsU