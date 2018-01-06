قيادي تابع لـ"أنصار الله" يسلم نفسه لقوات هادي في الحديدة

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، اليوم السبت 6 يناير/كانون الثاني، إن قيادي ميداني تابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، سلم نفسه إلى القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

صنعاء — سبوتنيك . وأشارت المصادر المحلية في المحافظة لوكالة "سبوتنيك" إلى أن القيادي الميداني، حمير إبراهيم عريك، الشهير باسم "عذابو"، سلم نفسه بجانب 50 مسلحا آخرين إلى قوات هادي في مديرية "حيس".

وقال إن هذا جاء إثر معارك عنيفة دارت، وحصار فرضته القوات الموالية لهادي على إمدادات "أنصار الله" في المديرية.

ووفقاً للمصدر، نقل القيادي "عذابو"، ومقاتليه إلى معسكر قوات التحالف في المخا، التابعة لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، والقريبة من محافظة الحديدة.