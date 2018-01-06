وزير خارجية الأردن: لا أمن ولا أمان من دون اعتماد الحل القائم على حل الدولتين

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على أنه ما من وسلية لطريقة لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في الشرق الأوسط، من دون إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY 6 وزارء خارجية عرب يجتمعون في الأردن لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس

عمان-سبوتنيك. وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عقب اجتماع سداسي لوزراء خارجية عرب لمناقشة القرار الأمريكي حول القدس، اليوم السبت 6 يناير/كانون الأول: "لا أمن ولا أمان ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط ، من دون إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين".

وعن مطالب الاجتماع الوزاري اليوم، قال الصفدي "اتفقنا على 3 ثوابت، هي بطلان القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة الحصول على دعم عالمي للاعتراف بالقدس، والضغط باتجاه ضغط دولي يضعنا على بداية الطريق لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية".

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن اجتماع اليوم بشأن القدس، مفيدا للغاية، كاشفا عن اجتماع وزارى عربي موسع نهاية الشهر الحالي لمناقشة التصدي للقرار الأمريكي. وأضاف أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحفي، أن الهدف من الاجتماع هو تقليل أى خسائر للفلسطينيين، أو نجاحات للإسرائيليين، وكيفية تقديم الدعم للفلسطينيين.