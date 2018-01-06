وزير خارجية الأردن: لا أمن ولا أمان من دون اعتماد الحل القائم على حل الدولتين

وعن مطالب الاجتماع الوزاري اليوم، قال الصفدي "اتفقنا على 3 ثوابت، هي بطلان القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولة الحصول على دعم عالمي للاعتراف بالقدس، والضغط باتجاه ضغط دولي يضعنا على بداية الطريق لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية".
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن اجتماع اليوم بشأن القدس، مفيدا للغاية، كاشفا عن اجتماع وزارى عربي موسع نهاية الشهر الحالي لمناقشة التصدي للقرار الأمريكي. وأضاف أبو الغيط، خلال المؤتمر الصحفي، أن الهدف من الاجتماع هو تقليل أى خسائر للفلسطينيين، أو نجاحات للإسرائيليين، وكيفية تقديم الدعم للفلسطينيين.
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