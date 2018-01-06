قناصة "أنصار الله" يقتلون جنودا من الجيشين السعودي واليمني

لقي جندي سعودي وجنديان يمنيان مصرعهم، اليوم السبت، برصاص مسلحي جماعة أنصار الله في جازان جنوب غربي السعودية ومنطقة عسير اليمنية.

صنعاء — سبوتنيك

وقالت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله، إن "وحدة القنص قتلت اليوم جنديا سعوديا في مستحدث موقع جحفان بجيزان"، كما أشارت إلى "مقتل جنديين يمنيين قنصاً في تبة الخزان وجبل سبحطل بقطاع عسير".

وأضافت أن "مدفعية أنصار الله" أحرقت مخزن أسلحة للجيش السعودي في موقع الضبعة بقطاع نجران، كما استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في تبة نايل وذو رعين وبوابة صلة في ذات القطاع.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي "حركة أنصار الله" وحلفائهم.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.