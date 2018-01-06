الداخلية التونسية تلاحق قياديا في جماعة إرهابية

دعت وزارة الداخلية التونسية، المواطنين إلى مساعدتها في القبض على قيادي في جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مطلوب للأجهزة الأمنية.

© AP Photo/ Muhammed Muheisen اعتقال إرهابي جزائري خطير في تونس

تونس-. ونشرت الداخلية التونسية صورتين للقيادي في كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المدعو حاتم بن العيد بن محمد بسدوري/تونسي الجنسية من مواليد تشرين الثاني/نوفمبر 1979، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عنه في حال التعرف عليه.

وحذرت الداخلية التونسية من خطورة هذا الإرهابي، وطلب من المواطنين التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، وإعلام الوحدات الأمنية عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه.

وفي سياق آخر تمكنت وحدات الحرس الوطني من توقيف عدد من العناصر التكفيرية بضواحي العاصمة تونس ومنطقة صفاقس جنوب البلاد، خلال حملة متابعة وملحقة للمتطرفين.