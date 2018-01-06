6 أوامر أصدرها الملك سلمان أطاحت بأمراء من الأسرة الحاكمة

تمتاز فترة حكم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز باتخاذ القرارات التي يصفها العديدون بالاستثنائية خاصة تجاه أمراء وأفراد الأسرة الحاكمة.

© REUTERS/ HANDOUT القبض على 11 أميرا سعوديا تجمهروا في قصر الحكم

وخلال الفترة ما بين 23 يناير/كانون الثاني 2015 وإلى الآن، أصدر الملك سلمان ستة أوامر ملكية مست أفراد من الأسرة الحاكمة، وصلت إلى حد التوصية بتنفيذ حدود القتل.

ويعرض التقرير التالي والذي نقلته العديد من وسائل العربية، الأوامر الملكية الستة التي أصدرت في عهد سلمان تجاه أمراء.

1- في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تم تنفيذ حكما بجلد أمير. صحيفة "عكاظ" نشرت الواقعة إلا أنها لم تذكر اسم الأمير أو عدد الجلدات أو طبيعة التهم الموجهة إليه.

2- تم تنفيذ حد قطع الرأس على الأمير تركي بن سعود الأخ غير الشقيق للوليد بن طلال، في سابقة فريدة من نوعها بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد في حق مواطن أثناء شجار. عرض العديد من الأمراء مبالغ باهظة على أسرة القتيل مقابل التنازل إلا أن أسرة القتيل رفضت، ليتدخل الملك سلمان ويوجه بضرورة تنفيذ الحد معلنا وقوفه بجانب أسرة المجني عليه ضد أي ضغوطات.

3- ألقت شرطة الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي القبض على الأمير مشهور بن طلال الشقيق إثر شجاره مع مواطنين قام خلاله بترويع المواطنين باستخدام سلاح آلي.

4- شهدت الشهور الماضية حملة اعتقالات طالت أغلب أفراد الأسرة المالكة لاتهامهم في قضايا فساد، وترأس الحملة ولي العهد محمد بن سلمان الذي تم تعيينه قبلها بأيام رئيسا للجنة مكافحة الفساد في المملكة والتي أنشئت بقرار من الملك سلمان.

5- شهد اليوم السبت قيام الحرس الملكي باعتقال 11 أميرا عقب تجمهرهم في القصر الملكي اعتراضا على قرار حكومي نص على إيقاف سداد مستحقات الكهرباء والمياه عن الأمراء.

6- أمر الملك سلمان بالقبض الفوري على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود، وإيداعه السجن عقب انتشار مقاطع مشينة له يقوم خلالها بالاعتداء على مواطنين، كما شدد الملك سلمان على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي.