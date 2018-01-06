تسجيل
20:16 06 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    الملك سلمان وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان

    تفاصيل ما حدث في القصر وحقيقة تبادل إطلاق النار بين الأمراء والحرس

    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 02

    قال الدكتور خالد باطرفي، أستاذ الإعلام بجامعة فيصل، أن اعتقال الأمراء اليوم جاء على خلفية احتجاجهم على مطالبات شركة الكهرباء لهم بدفع فواتير استهلاكهم بأثر رجعي.

    وتابع أستاذ الإعلام، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 06 يناير/كانون الثاني، أن هؤلاء الأمراء ذهبوا إلى قصر الملك واعتصموا هناك وطالبوا الملك بتسوية مستحقات شركة الكهرباء، وفشلت كل محاولات صرفهم من القصر فتم التحفظ عليهم.

    وأشار باطرفي، إلى أنه "في عهد الملك عبد الله صدر قرار تسوية ديون شركة الكهرباء المستحقة على الأمراء، وفي هذا الوقت رفض الكثيرين السداد بحجة أن ليس لديهم أموال للسداد، فتراكمت تلك المستحقات والآن يطالبون الدولة بأن تتحملها عنهم، ويبدو أن الأمراء المحتجين قد تجمعوا وأرادوا أن يأخذوا موافقة من الملك بأن تتحمل الدولة قيمة المستحقات الواجب سدادها للشركة".

    الحرس الملكي السعودي وفي الخلفية صورة للملك عبد الله بن عبد العزيز والملك سلمان بن عبد العزيز والأمير مقرن بن عبد العزيز
    © AP Photo/ FAYEZ NURELDINE
    "كتيبة السيف الأجرب" المقربة من بن سلمان والمسؤولة عن اعتقال الأمراء (فيديو)

    ولفت أستاذ الإعلام، إلى أن المبالغ المستحقة كبيرة جداً، تصل قيمتها إلى ملياري ريال متراكمة منذ 20 عاماً، وقد حملت الدولة جزءا كبيرا من مستحقات شركة الكهرباء على مخصصات الأمراء، وربما ما دفع الأمراء للاحتجاج أن الأسعار سوف ترتفع بشكل كبير وبالتالي سوف تزداد قيمة الفواتير الجديدة، وهؤلاء المتحفظ عليهم يرون أنهم ليسوا من الأمراء الأغنياء، فليس كل الأمراء أغنياء وبعضم يعيش على المخصصات الشهرية من الحكومة.

    وتابع أن الأمراء المتحفظ عليهم كانوا يطالبون أيضاً بتعويض مادي عن إعدام أحد أبناء عمومتهم، بعد أن ثبتت عليه جريمة قتل أحد أصدقائه ورفض أهل المجني عليه أخذ الدية، فتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه بأمر من الملك.

    وأوضح باطرفي، أن "محاولات الوساطة وحل الأزمة فشلت، وقالوا لن نترك القصر حتى يتم تنفيذ مطالبهم، وهنا أمر الملك بنقلهم والتحفظ عليهم، وما دفعهم للبحث عن مخرج لأزمتهم تلك، أن الفواتير كانت تخصم من مخصصات الأمراء ممن ليس لديهم عمل، وبعد تراكمها بهذا الحجم، لن يستطيعوا سداد تلك الفواتير ولو سحبوا مخصصاتهم لـ 10 سنوات قادمة.

    وحول ما يثار بشأن تبادل إطلاق نار بين الأمراء المحتجين وحرس القصر، أكد باطرفي أن الأمراء دخلوا إلى قصر الملك بعد نزع كل أسلحتهم، فليس مسموحاً الدخول للقصر بسلاح، فمن أين أتوا بالسلاح ليقوموا بإطلاق النار، وأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو تكهنات ولا علاقة لها بما حدث، وأن عمليات الربط غير منطقية.  

    الوليد بن طلال
    © REUTERS/ Fahad Shadeed
    مصير مختلف للوليد بن طلال عن باقي محتجزي الـ"ريتز كارلتون"

    ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مصادر أن 11 أميراً قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

    وكشفت المصادر، أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضوا مغادرة قصر الحكم، مؤكدة صدور "أمر كريم" لـ"كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي السعودي" بالتدخل الفوري.

    وأضافت "سبق"، أنه تم القبض على تلك الأمراء، ويتزعمهم الأمير (س. ع. س بن سعود بن فيصل بن تركي) وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم، مؤكدة، وفقاً للمصادر، أن التوجيهات الكريمة واضحة، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.

    وكان الكاتب السعودي البارز، جمال خاشقجي، قال أمس الجمعة، في تغريدات على حسابه الخاص عبر "تويتر"، إن هناك اعتقالات جديدة طالت عددا من الأمراء السعوديين، موضحاً أنها جرت الخميس الماضي، بعد سلسلة اعتقالات طالت أمراء بوقت سابق ووزراء سابقين ورجال أعمال قادها ولي العهد محمد بن سلمان.

    وبحسب خاشقجي، فإن اعتقال عدد من الأمراء جاء بسبب "توجيههم انتقادات حيال عدد من القضايا"، مشيراً إلى أن اعتقالات الأمراء جاءت على الرغم من أن "بعضهم كان يغرد داعيا للبطش ضد كل من ينتقد الدولة، وأحدهم كان كارها للربيع العربي، ويدعو لاستئصال نشطائه".

    انظر أيضا:

    الديوان الملكي: السعودية لن تدفع "هللة" واحدة لبناء استاد "الأهلي" المصري
    ظريف يغرد بشكل قاسي وهجومي ضد السعودية و"داعش" وترامب
    سلطنة عمان توقع اتفاق تمويل مع السعودية بقيمة 210 ملايين دولار لمشروع صناعي
    الخطوط السعودية تلغي الرحلات من وإلى نيويورك بسبب الأحوال الجوية
    إصابة رئيس أركان الجيش اليمني بانفجار لغم بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية
    الكلمات الدلالية:
    اعتقال أمراء, أخبار السعودية, أسعار الكهرباء, اعتقال الأمراء, الحكومة السعودية, الملك سلمان بن عبد العزيز, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك