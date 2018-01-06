غرق 25 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس وحرس السواحل الإيطالي ينقذ 85 آخرين

لقي 25 مهاجرا غير قانوني مصرعهم غرقا بالبحر المتوسط، اليوم السبت، بحسب منظمة إنسانية ألمانية، فيما تم إنقاذ العشرات مع استمرار موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من القارة الإفريقية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية عبر صفحتها على موقع (تويتر)، إن "ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم المطاطي شمال طرابلس".

وتابعت أن "الحصيلة الدقيقة غير معروفة"، مشيرة إلى "وصول البحرية الإيطالية إلى موقع الحادث".

© AFP 2017/ MV PINAR E CREW / UNHCR انتشال 31 جثة بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

من جانبها أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن القارب كان يحمل على متنه حوالي 150 مهاجراً.

ونقلت عن قوات حرس السواحل الإيطالية قولها إن "85 تم إنقاذهم، فيما تم انتشال 8 جثث حتى الآن".

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية 2017، فيما وصل نحو 164 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا.

وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين من افريقيا التي تخسر شبابها الذين يغامرون بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا.