الكشف عن حقيقة قيام تنظيم "داعش" بعرض عسكري في الموصل

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم السبت، تقارير صحفية تحدثت عن تنفيذ تنظيم "داعش" الإرهابي، لاستعراض عسكري في إحدى المناطق غرب مدينة الموصل، واصفة التقارير عن ذلك بالمضللة.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الحربي التابعة للقيادة أنه "تناقلت بعض وسائل الإعلام وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي تقارير صحفية مفبركة ومضللة تزعم استعراض عناصر داعش الإرهابي برتل عسكري في منطقة الجزيرة غرب الموصل".

وأضاف "تضمنت هذه التقارير الملفقة معلومات كاذبة عن ظهور التنظيم الإرهابي في بعض القرى الغربية، فضلا عن وجود حالات خطف وقتل يتعرض لها مواطنون في هذه المناطق وسواها من الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، والتي تندرج في إطار الترويج الإعلامي المكشوف للتنظيم الإرهابي".

وأكد البيان أن "خلية الإعلام الحربي تنفي هذه المزاعم نفيا قاطعا، وتؤكد أن التنظيمات الإرهابية في العراق اندحرت إلى غير رجعة"، وشدد البيان على أن "القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها تسيطر بشكل كامل على قواطع العمليات وحدود مسؤولياتها".

وأعلن العراق استعادة السيطرة على كافة المناطق الواقعة على الحدود مع سوريا في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما كان سيطر في تشرين الثاني/نوفمبر على آخر معاقل تنظيم داعش هناك وهو قضاء راوة الحدودي.

كان تنظيم داعش الإرهابي اتخذ من مناطق شاسعة شمال ووسط وغرب العراق، معاقل محكمة لمقاتليه، منذ حزيران/يونيو 2014، عندما أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة" المزعومة، متخذا الموصل عاصمة لها في العراق.

وطوال السنوات الثلاث الماضية، كرّس التنظيم الإرهابي معابر الشريط الحدودي مع سوريا لتكون ممرات لنقل مسلحيه، والمقاتلين الأجانب، والمختطفين بين العراق وسوريا، وتعد استعادة الجيش العراقي على هذه المنطقة انتصارا استراتيجيا على التنظيم؛ لوقف تدفق مقاتليه بين البلدين.

وأعلنت القوات العراقية تحرير الموصل بالكامل أوائل تموز/يوليو الماضي بعد أكثر من ثمانية أشهر من المعارك.