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22:20 06 يناير/ كانون الثاني 2018
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    العلم السوداني

    "الرغيف بجنيه"... كلمة السر في احتجاجات السودانيين

    © AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
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    أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 400 متظاهر نظموا مسيرة في مدينة سنار للاحتجاج على ارتفاع أسعار الخبز، اليوم السبت 6 يناير / كانون الثاني.

    الخرطوم
    © Sputnik. ألكسندر غراشينكوف
    السودان:احتجاجات واسعة بسبب مسودة تعديلات على قانون الصحافة وصحافيون يرونها الأسوأ
    ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين، وفقا لوكالة "رويترز"، التي ذكرت أن أسعار الخبز تضاعفت في السودان منذ ألغت الحكومة الدعم في ميزانية 2018.

    وارتفع سعر الخبز من نصف جنيه إلى جنيه سوداني، نتيجة رفع الدعم، وفقا لـ"رويترز"، التي نقلت عن أحد المتظاهرين قولهم إنهم يحتجون ضد ارتفاع أسعار الخبز، مضيفا: "لا يمكن أن يكون سعر الرغيف الواحد جنيه واحد".

    وقالت "رويترز" إنه لم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الداخلية السودانية للحصول على تعليق.

    وعبرت أحزاب المعارضة عن إحباطها من الإجراءات الحكومية ودعت لاحتجاجات سلمية على ارتفاع الأسعار.

    وتجري الحكومة السودانية إصلاحات اقتصادية بناء على توصيات صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاد البلاد، الذي يواجه صعوبات منذ انفصال جنوب السودان في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.

    وحرر السودان سعر صرف الجنيه في يناير الجاري، ليصبح سعر الدولار يساوي 18 جنيه بعدما كان يساوي 6.7 جنيه.

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    الكلمات الدلالية:
    الدولار, الجنيه السوداني, تحرير سعر الصرف, أخبار السودان, احتجاجات, صندوق النقد الدولي, السودان
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