الجبوري يؤكد للمبعوث الأممي سعي العراق لإقامة الانتخابات بموعدها

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت، لمبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، يان كوبيتش، حرص العراق على إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد، داعيا إلى استمرار الدعم الدولي لبلاده في مجال إعادة الإعمار ومساعدة النازحين.

بغداد- سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، قال الجبوري خلال استقباله لـ"كوبيتش" "إن مجلس النواب يعمل على تعديل قانون الانتخابات وتهيئة كافة الإجراءات الضرورية من أجل إقامة الانتخابات ضمن توقيتاتها الدستورية وبما يضمن حقوق الجميع".

كما أكد الجبوري، بحسب البيان، على "ضرورة استمرار الدعم الدولي للعراق، لا سيما في إغاثة النازحين والعمل على إعادة إعمار المناطق المحررة وإعادة نازحيها بأسرع وقت ممكن".

وأعلن العراق إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في 12 آيار/ مايو المقبل، وهي الأولى منذ إعلان الانتصار على تنظيم "داعش".

وأعلنت الحكومة العراقية في كانون الأول/ديسمبر الماضي السيطرة على كافة الأراضي التي احتلها تنظيم "داعش" في العراق في 2014 بعد حملة عسكرية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأدت الحرب إلى نزوح الملايين من العراقيين داخل البلاد وخارجها، ويقدر مسؤولون عراقيون أن نصف العائلات النازحة لم تعد بعد إلى مناطقها.