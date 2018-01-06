خروقات لوقف إطلاق النار في إدلب وضواحي دمشق بسوريا خلال 24 ساعة

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy عشرة صراعات بانتظار 2018 سادسها يخص الأزمة في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وسجل المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، عددا من الخروقات لوقف إطلاق النار بمحافظة إدلب وضواحي دمشق بسوريا خلال 24 ساعة.

وقال المركز في بيان، "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل بعض الحالات لخرق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب وضواحي دمشق".

وتابع، "الوضع في مناطق خفض التصعيد يكمن تقييمه بأنه مستقر".