بيان من النائب العام السعودي بشأن القبض على 11 أميرا في قصر الحكم

أصدر النائب العام السعودي بيانا حول القبض على 11 أميرا سعوديا مساء اليوم السبت.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER تفاصيل ما حدث في القصر وحقيقة تبادل إطلاق النار بين الأمراء والحرس

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية ( واس ) أوضح البيان أنه في يوم الخميس الماضي تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وبحسب البيان فقد "تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم".

وأكد النائب العام أن "التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".