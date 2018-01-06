العلم الشيوعي يرفرف في الرقة السورية

ورفع المقاتلون العلم الأحمر بعد تحرير مدينة الرقة من داعش، حسب صحيفة مورنينج ستار البريطانية.

© Sputnik. Alexey Filippov جونسون وتيلرسون يعلنان ضرورة إحياء عملية التسوية السياسية في سوريا

ويعتبر ذلك محاكاة لرفع راية النصر السوفيتية فوق برلين، في آخر أيام الحرب العالمية الثانية.

و"كتيبة الحرية الأممية" حاربوا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش.

وتناصر الكتيبة الفكر الشيوعي.

Picture Story: A red flag over Raqqa https://t.co/0dla69f2RK pic.twitter.com/my0LsFGkdm — Morning Star (@M_Star_Online) January 2, 2018

​ويرى أعضاء الكتيبة أن استعادة الرقة في سوريا رمزا للانتصار على نازية داعش، مثلما حدث في برلين.

ويعتبر أعضاء الكتيبة أنفسهم متابعين لتقاليد الشيوعيين كقوة محررة، حيث سقط عشرات منهم خلال المعارك ضد داعش في سوريا.