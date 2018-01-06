الجامعة العربية تبدأ مساعي لإقناع الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، إن الدول العربية ستبدأ قريبا مسعى دبلوماسيا لإقناع الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الـ 4 من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

© AFP 2017/ AHMAD GHARABLI الجامعة العربية تحذر من اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل

والتقى 6 وزراء خارجية عرب في عمان، اليوم السبت، لمتابعة قرارات سابقة اتخذتها الجامعة العربية للتصدي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل متخليا بشكل مفاجئ عن نهج سياسي أمريكي منذ عقود، بحسب "رويترز".

وتشكلت لجنة من مصر والمغرب والسعودية والإمارات والفلسطينيين، برئاسة الأردن، بعد اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة بعد وقت قصير من قرار ترامب ودعا ذلك الاجتماع واشنطن للتراجع عن قرارها.

وقالت الجامعة العربية آنذاك، إن هذا الإجراء من شأنه أن يفجر العنف في المنطقة ووصفت إعلان ترامب بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي" ولا أثر قانونيا له.