الرئيس الفلسطيني يشارك في قداس منتصف الليل في كنيسة المهد

أقيم فجر اليوم، الأحد، 7 يناير/كانون الثاني، قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من أفراد القيادة الفلسطينية، ووزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، ممثلا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إيذانا ببدء أعياد عيد الميلاد المجيد.