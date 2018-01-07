تفاعل واسع مع اعتقال 11 أميرا بالسعودية... وبن سلمان: لن ينجو أحد

أثار إعلان النائب العام السعودي، سعود المعجب، مساء أمس السبت، حول اعتقال 11 أميرا تجمهروا أمام قصر الحكم في الرياض، ردودا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستشهاد بتصريحات سابقة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ودفع هذا الإعلان لتداول مقطع فيديو لمقابلة سابقة مع بن سلمان، والتصريحات التي أدلى بها حول محاسبة أي من كان ممن تثبت بحقهم قضايا، قائلاً: "إن أي شخص دخل في قضية فساد لن ينجو. سواء وزير أو أمير أول أيا كان".

وعلق كساب العتيبي على هذا المقطع قائلا: "التحفظ على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم رافضين الخروج إلا بعد إلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء. الحرب على الفساد لن تُفرق بين أميرٍ وغيره، ومحمد بن سلمان وعد فأوفى. نحن أمام مشهد وطني مذهل لم نعهد من قبل. الملك يحاكم الأمراء المتجاوزين".

القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم رافضين الخروج إلاّ بعد إلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء. الحرب على الفساد لن تُفرِّق بين أميرٍ وغيره. ومحمد بن سلمان وعد فأوفى. نحن أمام مشهد وطني مُذهِل لم نعهد من قبل. #الملك_يحاكم_الأمراء_المتجاوزين pic.twitter.com/yVrcepmsmc — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) January 6, 2018

من جانبه، علق الكاتب السعودي البارز، جمال خاشقجي، على "تويتر": قائلا: "عندما يرفض أي أمير قرارات الدولة ويقاومها ويرفع السلاح ويرى نفسه فوقها، يجب أن نصطف جميعا مع الدولة ممثلة في الملك وولي عهده.. مسألة لا تحتمل موقف مائع فالدولة فوق الجميع.. في الإصلاحات التي يقودها ولي العهد لن يجد أفضل من شعبه شركاء فنحن شركاءه في الوطن لا شركاءه في الملك وثمة فرق هائل بين الاثنين".

عندما يرفض أي أمير قرارات الدولة ويقاومها ويرفع السلاح ويرى نفسه فوقها، يجب ان نصطف جميعا مع الدولة ممثلة في الملك وولي عهده … مسألة لا تحتمل موقف مائع فالدولة فوق الجميع. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 6, 2018

أما صاحب حساب سعيد القاضي، فقد أشاد بالقرار وقال: "لا فرق بين مواطن وأمير، والقانون فوق الجميع، وهذه هي السعودية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن سعودي".

#الملك_يحاكم_الأمراء_المتجاوزين

دولة قامت على شرع الله ، لا فرق فيها بين أمير ومواطن ، الكل سواسية أمام شرع الله.

حفظ الله ولاة أمورنا حراس العقيدة والدين. — سعيد القاضي🇸🇦 (@saeedalqadhi999) January 6, 2018

​وكان النائب العام السعودي، قال في بيان، إن الأمراء المعتقلون طالبوا "بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.