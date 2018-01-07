في ظل أزمات المنطقة: السيسي يوجه رسالة إلى السعودية

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عصام بن سعيد، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ، السفير بسام راضي، إن الوزير السعودي نقل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ".

ورحب السيسي، بالوزير السعودي وطلب نقل تحياته إلى العاهل السعودي، مؤكداً على خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مشدداً على تطلع مصر لمواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، لاسيما في ضوء دقة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.

من جانبه، أشار وزير الخدمة المدنية السعودي عصام بن سعيد، خلال اللقاء، إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي على كافة الصعد، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق مصالح شعوبها.