اليمن: تكليف صادق أبو راس برئاسة حزب المؤتمر الشعبي خلفا لصالح

كما قررت اللجنة العامة للمؤتمر في الجلسة ذاتها "تشكيل لجان داخلية من الحزب لمتابعة الإفراج عن المعتقلين والموقوفين من أعضاء الحزب بما فيهم أقارب الرئيس السابق".
وذكرت اللجنة أن "حزب المؤتمر كان ومازال ضد العدوان على اليمن، وسيقف مع كل أبناء الشعب اليمني لمواجهته، ولن يحيد عن مبادئ الميثاق الوطني للحزب، ولا عن نظامه الداخلي".
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي "أنصار الله" وحلفائهم.
وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.
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