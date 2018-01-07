اليمن: تكليف صادق أبو راس برئاسة حزب المؤتمر الشعبي خلفا لصالح

كلفت اللجنة العامة لتنظيم المؤتمر الشعبي العام في اليمن بالإجماع نائب رئيسه صادق أمين أبو راس رئيساً للمؤتمر، خلفاً لعلي عبدالله صالح الذي قُتل مع الأمين العام عارف عوض الزوكا مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي بمواجهات مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين).

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH حزب المؤتمر الشعبي العام يختار خليفة علي عبد الله صالح غدا

صنعاء — سبوتنيك . وفي الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد، في العاصمة صنعاء تم إقرار قيادة منصب الأمين العام بصورة جماعية من قبل الأمناء العامين المساعدين يحيى الراعي وياسر العواضي وفائقة السيد ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش نجيب العجي إلى حين انتخاب أمين عام جديد للتنظيم الذي يعد أكبر أحزاب اليمن.

كما قررت اللجنة العامة للمؤتمر في الجلسة ذاتها "تشكيل لجان داخلية من الحزب لمتابعة الإفراج عن المعتقلين والموقوفين من أعضاء الحزب بما فيهم أقارب الرئيس السابق".

وذكرت اللجنة أن "حزب المؤتمر كان ومازال ضد العدوان على اليمن، وسيقف مع كل أبناء الشعب اليمني لمواجهته، ولن يحيد عن مبادئ الميثاق الوطني للحزب، ولا عن نظامه الداخلي".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي "أنصار الله" وحلفائهم.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ"أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.