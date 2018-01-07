تسجيل
14:44 07 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    مدينة الكويت، الكويت

    تموضع الكويت 2017 ... هل فكت رموز الأزمة الخليجية

    © Sputnik. Pavel Gerasimov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكدت الكويت خلال عام 2017 تميزها بين دول مجلس التعاون الخليجي كدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أعضاء المنظومة، حيث استطاعت أن تحافظ على استمرار عمل المنظومة الخليجية، من خلال مشاركة الدول الست في اجتماع المجلس الأعلى، في 5 كانون الأول/ديسمبر، بغياب قادة أربعة دول هي السعودية والإمارات والبحرين وعمان.

    أمير الكويت
    © AP Photo/ Jon Gambrell
    زيارة قصيرة.. تفاصيل اجتماع أمير الكويت مع خليفة بن سلمان
    القاهرة- سبوتنيك. غير أن الدبلوماسية الكويتية لم تنجح، حتى اللحظة، بفك رموز أزمة الخليج، التي تجاوز عمرها الست شهور، رغم تأكيد عدد من المسؤولين الكويتيين، أن الأزمة في طريقها إلى الحل.

    حاولت الكويت بكل جهدها لملمة الشمل الخليجي، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة، في 5 حزيران/يونيو، بين السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر، التي تتهم قطر بدعم وتمويل الإرهاب في ظل نفي الدوحة لهذه الاتهامات.

    وأعلنت معظم الدول دعمها لوساطة الكويت لكن رغم مرور أكثر من نصف عام على الأزمة إلا أن الأمور لا تزال تبارح مكانها. مع ذلك أثبتت الكويت قدرتها على المحافظة على الموقف الوسطي، وقامت بتنظيم القمة الخليجية والتي كانت أول لقاء عال المستوى بين ممثلي الدول الخليجية بعد الأزمة.

    تتميز دولة الكويت بوجود حالة برلمانية فريدة في منطقة الخليج، ونجح النواب الكويتيون، في أكثر من مناسبة، بتمرير قرارات مهمة، فضلاً عن إسقاط حكومات، وفرض إجراء تعديلات على التشكيلات الحكومية.

    ولم يختلف العام الجاري 2017 عن سابقيه، واستطاع نواب مجلس الأمة، في 10 أيار/مايو، أن يستجوبوا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، في جلسة سرية، كما طالبوا بطلب لطرح الثقة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح، ما أدى فيما بعد إلى استقالة الحكومة، في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

    وتمكن الشيخ جابر المبارك، في 11 كانون الأول/ديسمبر، من نيل ثقة المجلس النيابي على التشكيلة الوزارية الجديدة، والتي عين فيها نجل الأمير، الشيخ ناصر صباح الأحمد، في منصب وزير الدفاع.

    وبخصوص العلاقة مع إيران، وصفت علاقة الدولتان بالعادية، بخلاف علاقة دول خليجية أخرى كالسعودية والإمارات والبحرين، التي وسمت بالتوتر، وخيم عليها طابع التشنج وتبادل الاتهامات بخصوص التدخل في الشؤون الداخلية.

    وفي 13 آذار/مارس بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة إلى أمير الكويت، يدعو فيها إلى الحوار مع دول مجلس التعاون، إلا أن هذه العلاقة شابها شيء من عدم الثقة، في أعقاب إعلان الكويت، في 20 تموز/يوليو، تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين وإغلاق ملحقية الجمهورية الإسلامية في الكويت، وذلك على خلفية قضية "خلية العبدلي الإرهابية"، والتي أشير في ملفات اتهامها إلى عناصر إيرانية.

    استطاعت الحكومة الكويتية أن ترفع الحظر عن الرياضة الكويتية، الذي استمر لسنوات، بسبب ما وصف بتدخل السياسة في الرياضة بالبلاد، واعتمد مجلس الأمة، بعد أشهر من الجدل، قانون الرياضة الجديد، ما أفضى في النهاية إلى إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني انفانتينو، في 6 كانون الأول/ديسمبر، رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، الأمر الذي مهد لإقامة بطولة الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 23" في الكويت، بمشاركة 8 منتخبات عربية.

    وفضلا عما سبق الحديث حوله، فإن أحداث مهمة شهدتها الكويت خلال عام 2017، منها كشف الحكومة، في 30 كانون الثاني/يناير، عن عجز في الموازنة العامة يصل إلى نحو 25 مليار دولار.

    كما استطاعت الكويت، في 2 حزيران/يونيو، الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وغيرها.

    انظر أيضا:

    الأمم المتحدة تسعى لجولة مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية في جنيف أو الكويت
    الكويت تتولي عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تاريخها
    الإمارات تتعادل سلبيا مع الكويت وتتأهل لقبل نهائي "خليجي 23"
    الكويت تؤكد أن مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل رغم أزمة قطر
    الكويت تستضيف مؤتمر البرلمانات الخليجية بمشاركة الدول الست
    الكويت مستضيفة "خليجي 23" تودع البطولة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكويت, تموضع الكويت الجيوسياسي, الحكومة الكويتية, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك