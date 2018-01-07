اليمن... "أنصار الله" تسيطر على موقع استراتيجي والتحالف يقصف الحديدة

تمكنت جماعة "أنصار الله" من السيطرة على على موقع استراتيجي في محافظة لحج جنوب اليمن، اليوم الأحد 7 يناير / كانون الأول، بينما قصفت قوات التحالف العربي تجمعات لهم في محافظة الحديدة.

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر محلي في محافظة لحج لوكالة " سبوتنيك " إن "أنصار الله" سيطروا على جبل الحمام الاستراتيجي وتباب محيطة به في مديرية القبيطة خلال معارك عنيفة مع قوات الرئيس هادي، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى.

ومن جهة أخرى أحبطت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة من "التحالف العربي"، محاولة مقاتلي "أنصار الله" التقدم شرق محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها وزارة الإعلام، "تصدى الجيش اليمني لمحاولة تقدم "أنصار الله" بغطاء مدفعي في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرقي مدينة تعز".

وأشارت إلى أن مدفعية الجيش اليمني قصفت مواقع "أنصار الله" في تبة السلال، وأن القصف أدى إلى إعطاب آليات عسكرية.

وأفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة أن طيران التحالف استهدف زورقا حربيا تابعا لـ"أنصار الله" غرب ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدميره.

وكان طيران التحالف أفشل محاولة تسلل لمقاتلي "أنصار الله" باتجاه شرقي مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقا لمصدر محلي.

وتقود المملكة العربية السعودية، منذ مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا يضم دولا عربية وإسلامية، لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حربهم ضد مقاتلي "أنصار الله".

وساءت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء عقب مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من ديسمبر / كانون الأول الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.



