البارزاني: اجتماع الأسبوع المقبل لحسم موعد إجراء الانتخابات بكردستان العراق

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، 7 يناير/كانون الثاني، أن اجتماعا موسعا سوف يعقد الأسبوع المقبل لتحديد موعد إجراء انتخابات الإقليم.

© AP Photo/ البارزاني يؤكد مجددا استعداد إقليم كردستان للحوار مع بغداد بشأن المطارات

وقال بارزاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، نقلتها عنه موقع رووداو الكردي، إنه "من المقرر إجراء اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل لحسم موعد إجراء الانتخابات ".

ودعا بارزاني، برلمان الإقليم، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية، في غضون ثلاثة أشهر.

وقرر برلمان إقليم كردستان العراق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمديد الفترة البرلمانية لدورتين متتاليتين، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة 8 أشهر.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الإقليم مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء قررت إرجاءها بسبب تدهور العلاقات بين بغداد وأربيل، وتدهورت العلاقات بينهما عقب الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.