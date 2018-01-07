البارزاني: اجتماع الأسبوع المقبل لحسم موعد إجراء الانتخابات بكردستان العراق

ودعا بارزاني، برلمان الإقليم، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية، في غضون ثلاثة أشهر.
وقرر برلمان إقليم كردستان العراق، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمديد الفترة البرلمانية لدورتين متتاليتين، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة 8 أشهر.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الإقليم مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء قررت إرجاءها بسبب تدهور العلاقات بين بغداد وأربيل، وتدهورت العلاقات بينهما عقب الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.
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