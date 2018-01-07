كتلة برلمانية عراقية تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات خارجية بشأن القدس

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته، اليوم الأحد، على صيغة قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة الأمريكيـة باختيار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

© Sputnik. Sergej Guneev محلل سياسي سعودي: هذه أسباب اجتماع اللجنة السداسية حول القدس في الأردن

بغداد — سبوتنيك . وقال رئيس كتلة المواطن النيابية، حامد الخضري، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "كتلة المواطن قدمت صيغة قرار تم التصويت عليه داخل مجلس النواب يدين قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس عاصمة لإسرائيل كونه تهديد للأمن والسلم الدوليين".

وأضاف بأن "القدس الشريف هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وجزء لايتجزأ منها، مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم للسعي الجاد وبذل الجهود الدبلوماسية داخل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي لاحترام خصوصية القدس كونها عاصمة لدولة فلسطين وإصدار القرارات الدولية اللازمة المؤكدة لذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأصدر أوامره لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. الأمر الذي أغضب الجانب الفلسطيني واعتبره نهاية الدور الأمريكي في عملية السلام مع إسرائيل.