كتلة برلمانية عراقية تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات خارجية بشأن القدس

وأضاف بأن "القدس الشريف هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وجزء لايتجزأ منها، مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم للسعي الجاد وبذل الجهود الدبلوماسية داخل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي لاحترام خصوصية القدس كونها عاصمة لدولة فلسطين وإصدار القرارات الدولية اللازمة المؤكدة لذلك".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأصدر أوامره لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. الأمر الذي أغضب الجانب الفلسطيني واعتبره نهاية الدور الأمريكي في عملية السلام مع إسرائيل.
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