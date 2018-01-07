إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة صعدة باليمن

قال مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية لجماعة "أنصار الله" نجحت في إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ قليل.

وسقطت الطائرة فوق محافظة صعدة، التي تشهد معارك حامية بين أنصار الله وقوات التحالف.

وكان الإعلام الحربي التابع لجماعة "أنصار الله" قد نشر تقريرا يوضح حجم العمليات العسكرية النوعية التي نفذها على مواقع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال عام 2017.

وقال التقرير الذي نشره موقع قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "الجيش واللجان الشعبية دمرت 1569 آلية عسكرية وثماني قطع بحرية وأسقطت الدفاعات الجوية 29 طائرة لتحالف العدوان، فيما أطلقت القوة الصاروخية 45 صاروخا باليستيًا خلال العام 2017".

وأشار التقرير إلى أن "الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت 29 طائرة لتحالف العدوان منها طائرتين إف 16 وطائرة إف 15 وطائرة تايفون وطائرتين أباتشي وطائرة بلاك هوك وطائرة هيلوكابتر وطائرة مروحية أخرى وطائرة إم كيو 9 بالإضافة إلى 19 طائرة استطلاع".