"أنصار الله" تعلن عن "ضربة جديدة" تزامنا مع إسقاط طائرة التحالف

نقل موقع "المسيرة.نت" التابع لجماعة "أنصار الله" عن مصدر عسكري قوله إن "مجاهدي الجيش واللجان الشعبية دمروا مدرعة لقوات الغزو الإماراتية في جبهة الساحل الغربي، الأحد 7 يناير/كانون الثاني".

وقال المصدر إن "أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير مدرعة إماراتية شمال يختل بمديرية المخا غرب محافظة تعز، ما أدى إلى مصرع من كان على متنها"، مضيفًا أن "طائرات الأباتشي حلقت بكثافة في مسرح عملية تدمير المدرعة الإماراتية.

وأضاف الموقع: "وكان مجاهدو الجيش واللجان قد شنوا في وقت سابق اليوم عمليتين هجوميتين غرب تبة الجرزين بمديرة موزع وفي منطقة الجحملية، كما تم استهداف تجمع لهم في التشريفات في ذات المحافظة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة بعبوة ناسفة شمال معسكر خالد بمديرية موزع، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان".

© REUTERS/ Saudi Press Agency/Handout via Reuters إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة صعدة باليمن

وقال مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية لجماعة "أنصار الله" نجحت في إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، منذ قليل. وسقطت الطائرة فوق محافظة صعدة، التي تشهد معارك حامية بين أنصار الله وقوات التحالف.

وكان الإعلام الحربي التابع لجماعة "أنصار الله" قد نشر تقريرا يوضح حجم العمليات العسكرية النوعية التي نفذها على مواقع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، خلال عام 2017.

وقال التقرير الذي نشره موقع قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله"، إن "الجيش واللجان الشعبية دمرت 1569 آلية عسكرية وثماني قطع بحرية وأسقطت الدفاعات الجوية 29 طائرة لتحالف العدوان، فيما أطلقت القوة الصاروخية 45 صاروخا باليستيًا خلال العام 2017".

وأشار التقرير إلى أن "الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت 29 طائرة لتحالف العدوان منها طائرتين إف 16 وطائرة إف 15 وطائرة تايفون وطائرتين أباتشي وطائرة بلاك هوك وطائرة هيلوكابتر وطائرة مروحية أخرى وطائرة إم كيو 9 بالإضافة إلى 19 طائرة استطلاع".