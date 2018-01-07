إسرائيل تنشر "القائمة السوداء" لمنع نشطاء "مقاطعة إسرائيل" من دخول أراضيها

عممت وزارة الداخلية الإسرائيلية التي يتولاها الوزير غلعاد إردان ما يسمى بـ "القائمة السوداء" بأسماء المنظمات والمؤسسات الداعمة لحركة "مقاطعة إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الدولية والمعروفة بـ"BDS" لمنع نشطائها من دخول إسرائيل.

© AFP 2017/ THOMAS COEX خطة إسرائيل الأمنية بشأن القدس مهددة بالفشل لهذا السبب

القدس- سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، حول هذه المنظمات "تعمل بشكل متواصل على الدعوة لمقاطعة إسرائيل، من خلال الضغط على أجسام ومؤسسات وحكومات حول العالم لمقاطعة إسرائيل، من خلال حملات كاذبة ومضللة هدفها خلخلة الوجود الطبيعي لإسرائيل في العالم".

وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان في البيان "تحولنا من الدفاع إلى الهجوم، يجب أن تعلم منظمات المقاطعة أن إسرائيل تعمل ضدهم ولن تسمح لهم للدخول إلى أراضيها للمساس بالمواطنين الإسرائيليين".

وأضاف اردان في بيان صدر عن مكتبه أن "وضع القائمة هو خطوة أخرى في معركتنا ضد التحريض والكذب الذي تنشره منظمات المقاطعة، لن تسمح أي دولة بالعالم لأناس يريدون المس بالدولة بالدخول إلى أراضيها، وبالتأكيد ليس عندما يكون الهدف إلغاء إسرئيل كدولة يهودية".

من جانبه قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي في بيان له "بصفتي وزيرًا للداخلية ومسؤولًا عن قانون الدخول إلى إسرائيل، سأستغل كامل صلاحياتي لمنع دخول أعضاء ونشطاء حركات المقاطعة إلى البلاد لتحقيق هدفهم بالمس بدولة إسرائيل وأمنها، هؤلاء الأشخاص يحاولون استغلال القانون للعمل ضد إسرائيل ونشر إشاعات حولها وسأمنع ذلك بكل طريقة ممكنة".

وشملت القائمة، مؤسسة التضامن الفرنسية الفلسطينية، وأصدقاء المسجد الأقصى، وحملة التضامن الإيرلندية الفلسطينية، والهيئة الفلسطينية في النرويج، ومؤسسة التضامن السويدية الفلسطينية.