ماذا فعلت قرارت الملك سلمان في البورصة السعودية

ارتفعت البورصة السعودية اليوم الأحد 7 يناير/ كانون الثاني، بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن حزمة مزايا للمواطنين السعوديين تعويضا لهم عن غلاء المعيشة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 %.

وارتفعت أسهم معظم الشركات في قطاع التجزئة، والتي قد تستفيد من الحزمة التي ستعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، حسب رويترز.

ويقدر ذلك بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام.

وهناك أيضا 30 مليار ريال إضافية ستنفق هذا العام على برنامج مساعدات أعلن عنه سابقا لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة.

ومن المستبعد أن تعطي تلك الخطوات دفعة كبيرة للاستهلاك.

فبعض خبراء الاقتصاد بالقطاع الخاص يقدرون أن الحكومة ستجمع نحو 40 مليار ريال في 2018 من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في حين من المتوقع أن تكلف زيادة أسعار البنزين، التي بدأ سريانها هذا الشهر، المستهلكين عشرات المليارات من الريالات، حسب رويترز.

وارتفع سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) اثنين % بعدما قالت الشركة إن 10 وحدات من 12 وحدة في مرحلة توسعها الثانية حققت إنتاجا مطابقا للمواصفات والمقاييس، بينما سيبدأ تشغيل الوحدتين المتبقيتين في الربع الحالي.



